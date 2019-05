24h Europe - The next Generation

24 Stunden Europa in Echtzeit

Ein Tag im europäischen Universum, erzählt durch die Augen junger Menschen an verschiedenen Ecken des Kontinents. 60 Protagonisten aus 26 Ländern im geographischen Europa und mit den verschiedensten Hintergründen nehmen uns mit in ihren Alltag, in ihre Welt, erzählen uns von ihren Träumen und Lebensrealitäten. Ein einzigartiges Zeitdokument, ein Manifest für die Zukunft – erzählt in Echtzeit, 24 Stunden lang, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr morgens am nächsten Tag.

2 Trailer

Von Sofia über Toulouse, nach Barcelona, Almeria, Belgrad, Zürich, Lesbos, Helsinki, Magnitogorsk, Odelzhausen, Namur, Tallin, Sarajevo, Kautokeino und Warschau bis hin zu den Westfjorden auf Island – ein Tag lang wird der Zuschauer mitgenommen in die Lebenswelten junger Protagonisten in allen Ecken des Kontinents. Sie sind religiös, alternativ, weltoffen, nationalistisch, heimatverbunden, privilegiert oder benachteiligt. Sie sind AussteigerInnen, LandwirtInnen, FischerInnen, SoftwareentwicklerInnen, Tuk-Tuk-FahrerInnen, KickboxerInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, StudentInnen und Auszubildende, KrankenpflegerInnen, DJs, KünstlerInnen, NaturfotografInnen, Geschäftsleute oder Arbeitslose. Sie gehören Minderheiten an, kämpfen an der Front, sind politisch engagiert, sprechen mehrere Sprachen, leben in abgeschiedenen Dörfern und Großstädten, sind in Europa aufgewachsen, nach Europa geflohen, setzen sich für Frauenrechte ein. Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Was sind ihre Träume und Ängste? Und wie sehen sie die Zukunft Europas?

h Protagonisten Dominika, 27, Ungarn - betreibt Landwirtschaft zur Selbstversorgung. Gordon, 23, Nordirland - Landwirt in vierter Generation Sam, 26, Vereinigtes Königsreich - Hummerfischer Lilja, 29, Island - Rangerin in einem Nationalpark Andreij, 28, Russland - Arbeiter in einer riesigen Stahlfabrik Christian, 30, Deutschland - Start-Up-Unternehmer Mirco, 26, Italien - Hat sein Studium unterbrochen, um seine Eltern zu unterstützen Joana, 27, Portugal - Tuk-Tuk-Fahrerin in Lissabon Nickolay, 24, Russland - Arzt und Aktivist Sándor, 22, Ungarn - Student, Mitglied einer armen Roma-Familie Khalifa, 23, Frankreich - Schreibt und singt Hip-Hop-Songs Rity, 27, Estland - Alleinerziehende Mutter eines dreijährigen Sohnes Yorgos, 21, Griechenland - Arbeitslos, gehört zur Krisen-Generation Chloe, 25, Mittelmeer - Rettet Flüchtlingen am Bord des Seawatch 3 Verica, 26, Serbien - Chirurgin, die nach Deutschland auswandert Yannis, 30, Griechenland - Leitet einen Kindergarten für Flüchtlinge Jeremy, 31, Frankreich - Spezialisiert auf die Bekämpfung von Dokumentenkriminalität Ruben, 26 ans, Niederlande - Lebt mit seiner Familie in einem Generationenprojekt Romana, 26, Slovakei - Betreut eine alte Dame in Österreich Valeri, 17, Bulgarien - Letzter junger Mensch in einem Dorf Ville, 25, Finnland - Naturfotograf Therese, 25, Schweden - E-Sportlerin Loviisa, 17, Finnland - Cheerleader Kateryna, 23, Ukraine - Radiologin in Tschernobyl Bilal, 22, Deutschland - Migrant aus Nigeria Ann Catharina, 26, Norwegen - Lebt die Traditionen der Samen Nicolas, 30, Belgien - Wird zum Priester geweiht Mirza, 21, Bosnien und Herzegowina - Muezzin in Sarajevoer Hauptmoschee Ina, 24, Rumänien - Interpretin traditioneller Lieder Noah, 23, Neatherlands - Transgender Youtuber Mary, 23, Deutschland - AfD-Mitglied Jagoda, 15, Polen - Überzeugte Putin-Anhängerin Anastasiya, 19, Russland - Überzeugte Putin-Anhängerin Almerigo, Italien - Nationalist und anti-Europäer Alba, 22, Spanien/Katalonien - Feministin und Umweltschützerin Ibrahim, 30, Frankreich - Fahrer Natalia und Marta, Polen - Frauenrechtsaktivistinen Sandrine, 27, Frankreich - Abgeordnete der Präsidentenpartei LREM Carolina, 25, Italien - Arbeitet für ein amerikanisches Unternehmen in London Edoardo, 20 Italien - Mitglied der Mailänder High Society Oriol, 21, Spanien und Vereinigtes Königsreich - Betreibt Währungshandel in London David, 26, Frankreich - Rechtsanwalt der Pariser Anwaltskammer Katla und Ásrós, 15 und 17, Island - Werdende Superstars Vuk, 16, Serbien - Punk-Musiker Jana, 23, Tschechien - Dirigentin im Studium André, Portugal - Surflehrer Lexie, 26, Polen - Webentwicklerin Aleksandr, 23, Ukraine - Offizier Astrid, 23, Norwegen - Überlebte das Attentat von Utøya Candy Crash, 27, Deutschland - Drag-Queen und Influencer Julie, 29, Belgien - Polizistin in Brüssel Mehr

Map

Galerie Mehr

Stab

Künstlerische Leitung: Britt Beyer

Regie: Britt Beyer, Vassili Silovic

Idee und Konzept: Volker Heise

Produzenten: Thomas Kufus und Kornelia Theune (zero one film), Pierre-Olivier Bardet (Idéale Audience)

RBB/SWR/BR/RTBF/YLE/CT/ARTE, zero one film, Idéale Audience

Projektleitung ARD: Martina Zöllner (rbb)

ARD-Koordination: Dr. Markus Nievelstein (ARTE Deutschland)

Redaktion: Carolin Mayer (rbb), Manuel Tanner (rbb), Claire Isambert (ARTE G.E.I.E.), Catherine Le Goff (ARTE G.E.I.E.), Alex Szalat (ARTE France), Anne Charbonnel (ARTE France), Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR), Sonja Scheider (BR), Erkko Lyytinen (YLE), Marika Kecskémeti (YLE Thema), Isabelle Christiaens (RTBF), Markéta Štinglová (CT)

Gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg

Deutschland/Frankreich 2018, 24 x 60 Min. / 1440 Min.

Erstausstrahlung

PresseKit (PDF)